Calciomercato Inter, vice Handanovic | Idea a costo zero

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la possibilità che il nuovo ‘secondo’ di Handanovic possa provenire dalla scuderia di Mino Raiola

L’Inter starebbe parlando con Mino Raiola della possibilità di riportare Moise Kean in Italia. Secondo ‘Tuttosport’ l’attaccante classe 2000 potrebbe approdare in nerazzurro, rinforzando un reparto che nel prossimo calciomercato perderà sicuramente Sanchez ed Esposito, anche attraverso uno scambio con Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio è in uscita e da tempo piace a Carlo Ancelotti, tecnico dei ‘Toffees’ dallo scorso dicembre. L’ex attaccante della Juventus e il classe ’91 di Canelones hanno valutazioni simili, anche se difficilmente il club di Liverpool accetterebbe uno scambio alla pari.

Calciomercato Inter, vice Handanovic a costo zero

I discorsi con Raiola vertono pure sulla difesa, visto che l’Inter ha come obiettivo Izzo del Torino, forse sul centrocampo (c’è chi ipotizza un tentativo per Pogba) e pure sul portiere. Marotta è alla ricerca di un nuovo vice Handanovic, come svelatovi da Interlive.it sulla sua lista c’è l’ex Sampdoria Romero in scadenza nel giugno 2021 col Manchester United. Il 33enne italo-argentino fa parte proprio della ‘scuderia’ Raiola, il quale all’Ad interista potrebbe ‘offrire’ anche un altro suo estremo difensore connazionale di Romero, ovvero Walter Benitez. Il 27enne ex Quilmes, di recente accostato al Milan, potrebbe arrivare a costo zero dato che è in scadenza di contratto col Nizza.

Il classe ’93 è un portiere esperto e di buonissimo livello oltre che un titolare della squadra allenata dall’ex nerazzurro Vieira. Sarebbe un’ottima ‘occasione’ per l’Inter.

