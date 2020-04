Calciomercato Inter, quattro giocatori per Lautaro | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Lautaro Martinez mettendo in evidenza la nuova presunta proposta del Barcellona

Ai microfoni di ‘Onda Cero’ Quique Setien non ha nascosto la sua ammirazione per Lautaro Martinez mostrando però qualche dubbio circa il suo possibile approdo al Barcellona. “Non sono particolarmente ottimista per l’argentino, ma neanche pessimista – le parole dell’allenatore blaugrana – E’ un giocatore che mi piace, perché tutti i top player mi intrigano, ma non voglio farmi illusioni vista la crisi che affliggerà i club”. Stamattina ‘Don Balon’ parla di un Barça tornato alla carica per l’attaccante dell’Inter. Stando al portale spagnolo avrebbe addirittura messo sul piatto ben quattro giocatori: il terzino Marc Cucurella, i centrali Samuel Umtiti e Jean-Claire Todibo e il centrocampista Carles Alena. L’Inter, tuttavia, appare sempre irremovibile: almeno per il momento, il classe ’97 può andar via solo dietro il pagamento della clausola fissata a 111 milioni di euro.

