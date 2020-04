Torna in auge Vidal: ”Può tornare in Italia”

Torna in auge Vidal: ”Può tornare in Italia”

L’Inter non molla Vidal. A confermarlo è il CT del Cile Reinlado Rueda ai microfoni di ‘Sport’: “Il suo futuro è in fase di valutazione, è un giocatore importante ed esperto e saprà scegliere al meglio come ha sempre fatto durante la sua carriera. So che potrebbe tornare in Italia ma anche in Bundesliga: lo ha richiesto il Borussia Dortmund” ha detto.

