Clamoroso nuovo ‘vecchio’ colpo: si riapre pista Dzeko

Clamorosa riapertura: Edin Dzeko torna ad essere accostato all’Inter. L’attaccante bosniaco potrebbe ancora diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri per la prossima stagione. Lo rivelano i quotidiani sportivi italiani, secondo i quali Conte ha chiesto a Marotta di riprovarci per cercare di strapparlo alla Roma, la quale si è affrettata a smentire in queste ultime ore. Questo il comunicato affidato all’Ansa: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”