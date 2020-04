Mezza Europa su Brozovic: incedibile per Conte, pericolo clausola

L’Inter potrebbe cedere sia Lautaro Martinez sia Brozovic. I due giocatori sono coloro che hanno maggior mercato e le pretendenti si stanno mettendo al lavoro per cercare di ottenere il loro cartellino. L’Inter, in particolare, teme per il futuro di Marcelo Brozovic, il quale potrebbe essere ceduto forzatamente a causa dei 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria: Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Paris Saint-Germain sono sulle sue tracce.

