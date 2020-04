70 milioni per Milinkovic Savic: Lotito fissa il prezzo

70 milioni per Milinkovic-Savic: è questo il prezzo chiesto da Lotito per cedere il suo big. L’asso serbo della Lazio, oggetto del desiderio di Juve e Inter e di mezza Europa, potrebbe andare via in estate per questa cifra. Lo riferisce ‘Don Balon’, secondo cui i ‘blancos’ sono pronti a battere la concorrenza per aggiudicarselo. Più difficile per Inter e Juventus che prima dovrebbero cedere alcuni big della loro rosa.

