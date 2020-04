Calciomercato Inter, assalto Juventus a Icardi | Bomber in cambio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Icardi e sul certo tentativo da parte della Juventus con il possibile inserimento di un bianconero fuori dai piani futuri

Il Paris Saint-Germain sarebbe orientato a riscattare Mauro Icardi, così almeno dicono in Francia e un po’ anche qui in Italia. Da capire, però, la volontà dell’argentino: c’è chi sostiene con forza che voglia far ritorno in Italia dove è rimasta la sua famiglia. Tornare e soprattutto restarci obbligando l’Inter, che in caso di riscatto perderebbe circa 70 milioni anche se i parigini punterebbero comunque a uno sconto, a cercargli un’altra sistemazione. In tal caso la Juventus, alla ricerca di un numero 9, sarebbe in prima fila.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, grande proposta per Tonali | Inter spiazzata

Calciomercato Inter, tutto su Icardi: la Juventus può offrire Higuain

Viste le sicure difficoltà nel piazzarlo, stavolta l’Inter potrebbe trovarsi ‘costretta’ a raggiungere un accordo coi bianconeri, possibile unica meta preferita dal classe ’93 di Rosario. Paratici potrebbe mettere sul piatto una proposta da circa 40 milioni di euro più il cartellino di un giocatore che non rientra nel progetto futuro, di uno insomma sulla lista cessioni. Per esempio Gonzalo Higuain, che probabilmente già propose ai nerazzurri nella scorsa estate e che nelle ultime ore è stato accostato proprio al PSG.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, pazza idea Marotta | Scambio col Milan: le ultime di InterLive

Il ‘Pipita’ (32 anni), che si dice non voglia far ritorno in Italia per paura di contrarre il coronavirus, è in scadenza nel giugno 2021 e ha un ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio rientrante nei paletti della società targata Suning, che però difficilmente accetterebbe il suo inserimento nell’operazione. Per l’attacco, infatti, i piani sono ben diversi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio improvviso: accordo ufficiale

Calciomercato Inter, assalto a Eriksen | Pretendente shock!