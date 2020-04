Date Serie A: si valuta la ripresa del campionato, le ultime

La Serie A attende il proprio momento per ripartire. Allo stato attuale, società e Lega stanno discutendo sulla possibile riprese degli allenamenti per concludere il campionato. La ripresa degli allenamenti potrebbe slittare all’11 o 18 maggio, con possibile nuovo inizio del campionato attorno alla metà di giugno (sabato 13 la data più probabile). Se dovesse essere confermata, la stagione potrebbe eccezionalmente concludersi entro il 31 luglio o il 3 agosto. La decisione definitiva dovrà essere comunicata entro il 27 maggio. Non si escludono format a sorpresa come l’inserimento di playoff scudetto-Champions e playout.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”