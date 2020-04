Affare Mertens, la Roma non molla: la situazione

L’Inter continua a lavorare per Mertens. Il giocatore belga è in scadenza a giugno e il suo status di parametro zero fa gola a molti. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter dovrà vedersela soprattutto con la Roma, pronta all’assalto: Petrachi gli avrebbe proposto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. Mertens, che ha quasi 33 anni, potrebbe strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera.

