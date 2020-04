Calciomercato Inter, salta l’affare a costo zero | Le ultime

Brutte notizie per il calciomercato Inter: sfuma uno dei possibili colpi a parametro zero per l’attacco che verrà. Ecco i dettagli

Antonio Conte vuole fin dalla scorsa estate una valida alternativa a Romelu Lukaku. Il preferito del tecnico è sempre stato uno soltanto, Olivier Giroud. L’Inter ha provato ad accontentarlo trovando però sempre una serie di ostacoli: a gennaio l’operazione sembrava a un passo dalla chiusura ma poi il Chelsea non è riuscito a prendere un sostituto all’altezza e tutto è saltato. Il nome del classe ’86 di Chambery è stato rilanciato nelle ultime settimane, più volte ridato nuovamente vicinissimo a firmare per i nerazzurri a costo zero poiché in scadenza. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, sfuma Giroud a zero: Chelsea rinnova contratto

Lo scorso 6 aprile l’intermediario Morabito aveva però ‘avvisato’: “Potrebbe rimanere al Chelsea” e dunque rinnovare il contratto. E così, alla fine, è stato. La società di Roman Abramovich, stando a ‘Sky Sport’, ha deciso di esercitare l’opzione prolungando il contratto del centravanti fino al giugno 2021.Secondo l’emittente satellitare, sia l’Inter che la Lazio restano molto interessate al giocatore. Adesso strapparlo ai ‘Blues’ sarà però estremamente complicato, a meno di un’offerta clamorosa per il cartellino che difficilmente i nerazzurri e biancocelesti presenteranno data l’età del calciatore e il suo importante ingaggio. Più probabile, quindi, la virata di entrambe su altri profili.

