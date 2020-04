Calciomercato, arrivano conferme | “Vado all’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni con cui un giovane talento annuncia il suo trasferimento in nerazzurro

“Abbiamo pensato che l’Inter fosse il posto giusto per lui. Il direttore sportivo doveva venire in Bulgaria, ma a causa del coronavirus la sua visita è saltata. Se tutto va bene, firmerà con i nerazzurri in estate”. Così lo scorso 14 aprile Kaloyan Ivanov annunciava il passaggio all’Inter del suo assistito Nikola Iliev, talento bulgaro del Botev Plovdiv. A ‘DarikRadio’ è ora arrivata la conferma del ragazzo, un promettente centrocampista offensivo classe 2004: “Sarò un giocatore nerazzurro in estate – le sue parole Non ho ancora firmato un contratto: i rappresentanti del club sarebbero dovuti arrivare prima di giugno, ma a causa del virus e della quarantena non è stato possibile farlo. Quando la situazione migliorerà, verranno e parleranno con i dirigenti del Botev. Sono pronto per questa sfida”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, assalto Juventus a Icardi | Bomber in cambio

Calciomercato, Iliev confessa: “Preferito l’Inter all’Ajax”

Voglio giocare a calcio ad alto livello – ha aggiunto Iliev – Non ho ancora iniziato a imparare l’italiano, per adesso mi muovo con l’inglese, la lingua che parlano ovunque. Quando traslocherò in Italia, inizierò a mettermi sotto con l’italiano. Ho ricevuto anche un’offerta dell’Ajax, ma ho preferito l’Inter. Lascerò il Botev con sentimenti positivi – ha spiegato in conclusione – questa è la scuola calcio più importante della Bulgaria”. Iliev verrà probabilmente inserito nella Berretti di mister Zanchetta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, grande proposta per Tonali | Inter spiazzata

Calciomercato, pazza idea Marotta | Scambio col Milan: le ultime di InterLive