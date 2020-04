Calciomercato Inter, contatti per Icardi alla Juve | Super incasso

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sul futuro di Mauro Icardi con il ritorno alla carica della Juventus

Arrivano nuove conferme: il Paris Saint-Germain è intenzionato a riscattare il cartellino di Mauro Icardi. E forse senza sconti, probabilmente perché l’Inter non vuol farne sulla cifra fissata l’estate scorsa: ovvero 70 milioni di euro. Ma il futuro del centravanti argentino potrebbe non essere a Parigi, bensì in Italia. Nello specifico dove molti tifosi interisti non vorrebbero vederlo mai, alla Juventus. Il ‘Corriere dello Sport’ parla di nuovi contatti tra il Cfo bianconero Paratici e il Ds dei transalpini Leonardo: Oggetto della discussione il bomber di Rosario, per il quale ‘La Vecchia Signora’ fa davvero sul serio.

Calciomercato Inter, Icardi dal Psg alla Juventus: ecco l’incasso dei nerazzurri

Il piano della Juve per prendersi Icardi evitando di trattare con l’Inter è ‘diabolico’ ma già venuto a galla diversi mesi fa. Stando alle indiscrezioni di calciomercato i bianconeri puntano ad accordarsi col PSG per l’acquisto dell’ex capitano interista dopo l’esercizio del riscatto. Sul piano economico sarebbe un successo per i nerazzurri, dato che incasserebbero ben 85 milioni di euro: nell’accordo siglato l’estate passata c’è l’obbligo per i parigini di versare nelle casse di Suning ulteriori 15 milioni in caso di rivendita del classe ’93 a un club di Serie A. Parentesi: l’Inter ne risparmierebbe altri 12 calcolando l’ingaggio al lordo del prossimo anno dell’ex Sampdoria, per un totale di 97 milioni.

I bianconeri non hanno comunque intenzione di spendere troppo cash per Icardi, infatti vogliono inserire nell’affare – che diventerebbe maxi – alcune contropartite gradite a Leonardo: innanzitutto Miralem Pjanic, poi Alex Sandro e Douglas Costa. Occhio anche a De Sciglio, a un passo dal club francese lo scorso gennaio.

