Giuseppe Baresi: “Mourinho era abbastanza sicuro di vincere la finale di Madrid”

Inter, la famiglia Baresi, padre e figlia, si ritrovano su Instagram per una diretta. L’ex calciatore ne ha approfittato per raccontare alcune situazioni riguardanti il ‘Triplete’ nerazzurro vissuto come vice di Mourinho

INTER BARESI ‘tRIPLETE’ RICORDI/ Grazie a Instagram e in generale ai social, proseguono gli incontri a distanza tra i campioni presenti e passati del nostro calcio con le dirette. Questa volta è toccato a Giuseppe Baresi e a sua figlia Regina, capitana della squadra femminile nerazzurra, fare una diretta sul famoso portale. L’ex calciatore, ha ricordato alcune situazioni che riguardavano il ‘Triplete’, vissuto come vice di José Mourinho. Queste le sue dichiarazioni: “L’anno prima avevamo vinto campionato e Coppa Italia, c’era già una base importante e la consapevolezza di essere una squadra forte. In estate arrivarono giocatori importanti, di grande personalità: non si poteva non vincere. Partita dopo partita siamo riusciti ad arrivare ai massimi risultati“. Poi ha ricordato la finale di Madrid contro il Bayern Monaco e ha detto: “La vigilia è stata bella, eravamo carichi e sereni. E anche la mattina della finale ero abbastanza sereno, Mourinho era abbastanza sicuro di vincere. Eravamo una squadra molto pragmatica, tutti sapevano cosa dovevano fare.

Però non pensavamo di rientrare a San Siro l’alba successiva e trovare 50mila persone ad applaudirci”.