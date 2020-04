Inter, il bomber attacca Conte: “Troppo sospettoso. Al Real Madrid…”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del bomber dell’Atletico Madrid Diego Costa a proposito di Antonio Conte

“E’ troppo sospettoso“. Ai microfoni di ‘ESPN’ Diego Costa ha criticato Antonio Conte con il quale si lasciò in malo modo ai tempi del Chelsea: “Non ho brutti sentimenti nei suoi confronti, anzi penso che sia un ottimo allenatore. Tuttavia, per poter essere un top manager, ha bisogno di cambiare il lato umano della sua gestione. E’ molto sospettoso. Ad esempio, credo che al Real Madrid non durerebbe una stagione intera”, ha concluso il brasiliano naturalizzato spagnolo che coi suoi gol (22) permise a Conte di vincere la Premier League nella stagione 2016/2017. Costa fu poi liquidato dal tecnico dell’Inter, stando almeno al racconto (non smentito) dello stesso centravanti, con un banale sms.

