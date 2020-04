Calciomercato Inter, il top player si offre | Marotta valuta

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un big del calcio mondiale propostosi al club nerazzurro. Possibile colpo a costo zero visto che è in scadenza di contratto

Non si sa se questa stagione ripartirà, nel frattempo i club cominciano a muoversi in vista della prossima. In casa Inter il focus è soprattutto sull’attacco. C’è aria di mezza rivoluzione, considerate le sicure partenze di Sanchez ed Esposito: il cileno farà ritorno al Manchester United, il talento classe 2002 è destinato al prestito in un club di piccolo cabotaggio della Serie A, anche se non va escluso un suo possibile inserimento nell’affare Tonali col Brescia. La terza uscita, quella però più importante potrebbe essere rappresentata da Lautaro Martinez, nel mirino soprattutto del Barcellona.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Godin in uscita | Contropartita per il bomber

Calciomercato Inter, Cavani si offre: le ultime

In entrata l’Inter punta con decisione su Dries Mertens, in scadenza col Napoli e forse ancora su Giroud nonostante il rinnovo del contratto col Chelsea. La dirigenza interista valuta e valuterà anche altre opportunità che offrirà il mercato. Proprio in queste ore è stato rilanciato in ottica nerazzurra e non solo il nome di un top player con trascorsi significativi nella nostra Serie A: Edinson Cavani, in scadenza col PSG. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il suo entourage lo ha proposto anche all’Inter, che non ha scartato a priori l’ipotesi di riportare in Italia il ‘Matador’, peraltro già ‘sondato’ l’estate passata. Marotta e Ausilio starebbero ora riflettendosulla candidatura dell’ex Napoli, che arriverebbe a costo zero al netto di un ingaggio che sarebbe comunque elevato.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Marotta si vendica | Assalto al top della Juventus

A quanto pare chi rappresenta Cavani, in primis il fratello, lo ha proposto pure alla Juventus riallacciando i contatti con lo stesso Paris Saint-Germain per un eventuale quanto clamoroso rinnovo. I transalpini sarebbero disponibili a farlo restare: sul tavolo un biennale a cifre ovviamente molto più basse rispetto alle attuali, ovvero 12 milioni a stagione. La permanenza di Cavani a Parigi potrebbe essere ‘dannosa’ proprio all’Inter, poiché rischierebbe di far saltare il riscatto di Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, pazza idea Marotta | Scambio col Milan: le ultime di InterLive