Ceferin: “Entro il 25 maggio 2020 le Leghe diano una risposta sulla ripresa”

Inter, il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha inviato a tutte le Leghe europee la data entro la quale dovranno decidere se e quando far ripartire i diversi campionati. Oppure in caso di chiusura anticipata decidere le squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee

INTER CEFERIN UEFA CAMPIONATI/ Nonostante i problemi che il Coronavirus continua a provocare, ormai non solo per una questione sanitaria ma anche economica, la UEFA continua a pressare le leghe degli stati europei per avere una risposta precisa e dettagliata sulle intenzioni di ripresa dei vari campionati. L’agenzia di stampa britannica Reuters, ha ripreso le dichiarazioni in merito del presidente Aleksander Ceferin che ha detto: “Le associazioni nazionali e/o le leghe dovranno essere in grado di comunicare alla UEFA entro il 25 maggio 2020 il previsto riavvio delle competizioni nazionali, compresa la data della ripresa e il relativo formato della competizione.

Nel caso in cui una competizione nazionale debba essere anticipatamente conclusa per legittimi motivi, la UEFA richiederà all’Associazione Nazionale di spiegare entro il 25 maggio 2020 le circostanze speciali che giustificano tale chiusura anticipata e di selezionare i club per le competizioni UEFA per club 2020/21 sulla base del merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20″.