Calciomercato Inter, addio Skriniar | L’erede può arrivare ‘gratis’

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar e sul suo possibile erede. Un agente molto vicino ai nerazzurri può offrire il sostituto a costo zero

La recessione economica post emergenza coronavirus potrebbe obbligare anche i grandi club a delle importanti rinuncie, ovvero a privarsi di almeno uno dei propri big nella prossima sessione di calciomercato. Il prescelto dall’Inter potrebbe non essere Lautaro Martinez, che pure è corteggiatissimo dal Barcellona e non solo ma uno dei suoi punti cardine della difesa: Milan Skriniar. Anche lo sloveno è molto ambito all’estero, in particolare da Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, Skriniar ‘sacrificato’: l’erede a costo zero!

Il gruppo Suning valuta il classe ’95 sugli 80-100 milioni di euro, ma vista la situazione straordinaria potrebbe dare il via libera alla sua partenza in caso di proposta intorno ai 60 milioni di euro. Sarebbe comunque una cifra sufficiente alla realizzazione di una plusvalenza. Esiste poi la possibilità di prendere il sostituto senza spendere nulla per il cartellino. Alla dirigenza interista potrebbe infatti venir proposto, ammesso che ciò non sia già avvenuto visto che il suo agente è Federico Pastorello – notoriamente vicinissimo al club di viale della Liberazione – Malang Sarr. Parliamo del promettente difensore francese in forza al Nizza e in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, ‘pericolo’ Allegri per l’Inter: i dettagli

Sul classe ’99 (‘colosso’ di 185cm, di piede mancino) avrebbe messo gli occhi il Napoli oltre che diverse società straniere, ma l’Inter avrebbe la precedenza se decidesse di puntarci proprio perché in eccellenti rapporti con chi lo rappresenta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo di scena Vidal | Destinazione shock

Calciomercato Inter, colpo shock per l’attacco | ‘Carta’ Brozovic