Frenata su Arthur: il brasiliano non rientrerà nell’affare Lautaro

Arthur non rientrerà nell’affare Lautaro Martinez. Il brasiliano era finito nei piani dell’Inter come potenziale contropartita tecnica nell’ambito dell’operazione. Tuttavia, stando a ‘Tuttosport’, sembra destinato a rientrare nello scambio che potrebbe portare Pjanic in Catalogna, dunque passare ai rivali storici e regalando all’Inter una doppia beffa. Ad ogni modo, resta sempre viva la pista Vidal, prima soluzione per Conte.

