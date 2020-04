Calciomercato Inter, un’altra big si prende Kean | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Moise Kean e il suo possibile ritorno in Serie A. Un’altra big è pronta a mettere le mani sul classe 2000

Moise Kean torna in Italia, ma niente Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Todofichajes.com’, per l’attaccante classe 2000 è pronto lo sprint del Napoli di Aurelio De Laurentiis che è alla ricerca del sostituto di Milik. La trattativa tra il club azzurro e l’Everton, dove l’ex Juventus ha toppato, sarebbe ben avviata con l’accordo che potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L’attaccante è stato offerto dal suo agente Raiola anche all’Inter (che però per l’attacco sembra avere altre priorità) così come alle altre ‘grandi’ della nostra Serie A.

