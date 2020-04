Stop definitivo alla Serie A | Nuova ‘minaccia’ di Spadafora

Le ultime news Serie A mettono in evidenza le nuove dichiarazioni del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a proposito della ripresa del campionato

Vincenzo Spadafora torna a ‘minacciare’ la chiusura definitiva della Serie A e della stagione calcistica in generale: “Il comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti per approfondire il protocollo che la FIGC aveva proposto – le dichiarazioni a ‘Rai Tre’ del Ministro dello Sport’ riportate da ‘Calciomercato.it’ – Se questo protocollo troverà un accordo, gli allenamenti riprenderanno e questo avrà un riflesso positivo sulla ripresa del campionato. Viceversa sarà il Governo a decretare la chiusura del campionato anche creando, dove possibile, le misure per far sì che il calcio paghi il meno possibile i danni di questa emergenza coronavirus. Ci assumeremo noi le responsabilità”.

“Ora siamo al punto dove secondo me bisogna lanciare un appello alla Lega Serie A per finire qui polemiche e scontri. Il calcio deve essere un simbolo di passione, leggerezza e gioco e debba dividerci solo per il tifo, non per altro”, ha concluso.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, contatto diretto con Mertens | Inter sorpassata