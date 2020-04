Calciomercato, contatto diretto con Mertens | Inter sorpassata

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Dries Mertens obiettivo a costo zero dei nerazzurri. Nelle ultime ore, però, è avvenuto il sorpasso di una big inglese

Svolta negativa, per l’Inter, sul fronte Mertens. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, il Chelsea ha effettuato il sorpasso sull’Inter ‘grazie’ al proprio allenatore. A quanto pare Lampard ha avuto un contatto diretto prospettandogli un ruolo da protagonista nel suo progetto tecnico. Per il quotidiano romano ora i ‘Blues’ sono davanti a tutti, ai nerazzurri in primis e successivamente a tutte le altre concorrenti, dalla Roma al Monaco fino al Newcastle.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, Mertens al Chelsea ‘riapre’ l’affare Giroud

Adesso bisognerà attendere solo la scelta definitiva dell’attaccante belga, che ancora potrebbe decidere di rinnovare col Napoli, seppur gli ultimi contatti con De Laurentiis risalirebbero ormai al famoso pranzo del 1° marzo. Non è da escludere nemmeno un rilancio di Suning, che per adesso gli ha proposto un triennale (o biennale con opzione) da circa 5 milioni a stagione.

Va detto, infine, che l’approdo del classe ’87 al Chelsea potrebbe riaprire l’affare Giroud, bloccatosi dopo che i londinesi hanno attivato l’opzione per il rinnovo fino al 2021. Il francese è sempre il preferito di Conte per il ruolo di vice Lukaku.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Skriniar | L’erede può arrivare ‘gratis’

Calciomercato, pazza idea Marotta | Scambio col Milan: le ultime di InterLive