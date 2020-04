Il Psg ‘truffa’ l’Inter per Icardi: riscatto con lo sconto e cessione a 100 milioni!

Il Psg tenta lo scacco matto nei confronti dell’Inter per Mauro Icardi. Stando alle ultime, Leonardo avrebbe chiesto uno sconto all’Inter per il riscatto del bomber, con l’intenzione di rivenderlo alla Juventus per circa 100 milioni di euro, ossia la valutazione fatta dal club nei confronti del proprio futuro bomber. L’Inter, che chiede 70 milioni o in alternativa 85 se dovesse poi essere rivenduto alla Juventus, non intende cedere a queste condizioni per paura di ritrovarsi col danno oltre alla beffa. D’altro canto, anche la Juventus non sembra orientata a dire di si a queste condizioni, convinta di poter fare l’affare e strapparlo a pochi milioni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”