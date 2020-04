Martinez Quarta: per il difensore del River Plate la concorrenza è aumentata

Inter, il difensore Martinez Quarta è uno degli obiettivi per rinforzare la retroguardia nerazzurra. La concorrenza però si sta facendo agguerrita con almeno cinque club europei, oltre a quello milanese, pronti a sfidarsi per prenderlo

INTER MARTINEZ QUARTA AGGIORNAMENTO/ Il club nerazzurro, segue da tempo il difensore finalista di coppa Libertadores con il River Plate Martinez Quarta. Purtroppo per i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio, la trattativa per portare in Italia il calciatore sarà tutt’altro che semplice vista la concorrenza. Come ha spiegato Calciomercato.it, sul giocatore ci sarebbero club del calibro del Betis, ma soprattutto Manchester City e Real Madrid. Il difensore ha il contratto in scadenza con la squadra argentina nel 2021 e una clausola rescissoria di 22 milioni di euro, ma c’è da segnalare che oltre alle squadre sopracitate, ci sarebbe pure l’interessamento di Ajax e Borussia Dortmund.

In ogni caso il club meneghino, come già avvenuto per il suo omonimo Lautaro Martinez, potrebbe sfruttare il carisma del vice presidente Javier Zanetti, per convincere il difensore a sposare la causa nerazzurra e a scegliere di approdare alla corte di Antonio Conte.