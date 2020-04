Mourinho: “Mi manca il calcio, ma preferisco dire che mi manca il nostro mondo”

INTER MOURINHO INTERVISTA/ L’allenatore più amato dai tifosi nerazzurri, anche se quel suo restarsene direttamente a Madrid dopo la finale vinta contro il Bayern Monaco, che ha fatto entrare l’Inter nella Storia delle squadre che hanno compiuto l’impresa del ‘Triplete‘, probabilmente non è stata ancora metabolizzata. Il tecnico ora al Tottenham José Mourinho, è stato intervistato da Sky UK per avere un’opinione di come sta vivendo questo periodo. Queste le sue dichiarazioni: “Mi manca il calcio, ma preferisco dire che mi manca il nostro mondo“. Poi ha voluto spiegare quale sarà il suo obiettivo personale e ha detto: “Dobbiamo avere pazienza, è una lotta che combattiamo insieme. Se giocassimo le ultime 9 gare sarebbe bello per tutti, per il calcio e per la Premier. Non mi interessano date o anniversari: voglio vincere la mia quarta Premier League“. Gli hanno chiesto, come ha vissuto questi giorni di isolamento e lui ha spiegato: “Ho guardato tante partite come mai nella mia vita. Ho rivisto per la prima volta le mie finali di Champions e a distanza di qualche anno alcuni match di Premier League”.

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

A nove giornate dalla fine il Tottenham si trova all’ottavo posto con 7 punti di distacco dal Chelsea quarto. A parte il Liverpool, che stava facendo una cavalcata solitaria verso il titolo che mancava da 30 anni e ha la bellezza di 25 punti di vantaggio sulla seconda che è il Manchester City, la Premier è molto combattuta sia per quanto riguarda la qualificazione alle prossime coppe europee, sia per la zona salvezza nella quale solo il Norwich sembrerebbe in difficoltà.