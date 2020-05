Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ha chiesto la cessione

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul reparto avanzato dei nerazzurri con focus sulle clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Il reparto offensivo dell’Inter di Antonio Conte cambierà volto nella prossima sessione di calciomercato. Due i sicuri partenti, Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito: il cileno farà ritorno al Manchester United dato che i nerazzurri non hanno intenzione di trattare il suo acquisto a titolo definitivo né il rinnovo del prestito, con Mertens sempre in cima ai piani del tecnico e della società per la sua sostituzione; il classe 2002 verrà invece girato a qualche club di Serie A che punta alla salvezza, anche se non va esclusa una sua partenza a titolo definitivo come pedina di scambio. Per esempio per Tonali, ma precisiamo che in tal caso Marotta e il suo team non ne perderebbero il ‘controllo’ del ragazzo. Non c’è comunque due senza tre: il terzo partente potrebbe naturalmente essere Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, UFFICIALE: niente Inter | Ha firmato il rinnovo

Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna su Lautaro Martinez

Al momento il gruppo Suning non intende privarsi dell’argentino, a meno che non venga pagata la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e come noto valevole dal 1° al 15 luglio oltre che solo per l’estero. Ma, come spiegatovi da Interlive un mese fa, potrebbe aprire alla vendita (a una cifra inferiore a quella della clausola) qualora non intravedesse spiragli per il rinnovo del contratto al sapore di blindatura. In sostanza se il numero 10 manifestasse la volontà di andar via. Volontà che, secondo il ‘Mundo Deportivo’, il classe ’97 ex Racing ha già manifestato apertamente.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Nainggolan per battere la Juve | I dettagli

Stando al quotidiano catalano Lautaro ha detto al club di non essere disposto a parlare di rinnovo, chiedendogli di lasciarlo partire destinazione Barcellona col quale avrebbe già una intesa. L’Inter potrebbe accontentarlo di fronte a una proposta da 90 milioni più contropartite.

LEGGI ANCHE ->>> Clamoroso Icardi: può essere reintegrato nella rosa di Conte