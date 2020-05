Calciomercato, UFFICIALE: niente Inter | Ha firmato il rinnovo

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un centrocampista che era in scadenza contrattuale e nel mirino della dirigenza nerazzurra. Ecco i dettagli

In vista della prossima stagione l’Inter potrebbe mettere a segno più di un colpo a costo zero. Per la difesa il nome è quello di Vertonghen, in scadenza col Tottenham e al quale i nerazzurri avrebbero proposto un triennale. Il belga raccoglierebbe l’eredità di Diego Godin, in uscita dopo una stagione al di sotto delle attese. Per l’attacco, invece, resta ‘calda’ la candidatura di Dries Mertens. Sul classe ’87 in scadenza col Napoli va però sconfitta la concorrenza straniera, nella fattispecie quella del Chelsea.

LEGGI ANCHE ->>> Clamoroso Icardi: può essere reintegrato nella rosa di Conte

Calciomercato Inter, Aranguiz fuori dalla lista degli affari a zero

Per la porta è stato fatto il nome di Benitez del Nizza, anche perché assistito da Mino Raiola. Per il centrocampo, infine, è circolato per mesi quello di Charles Aranguiz poiché giocatore molto stimato: lo scorso settembre uno scout interista lo ha visionato dal vivo nel match di Champions contro la Lokomotiv Mosca. Da oggi, tuttavia, il cileno non può più far parte della lista dei possibilli affari a parametro zero. Questo perché il 31enne ha prolungato il contratto col Bayer Leverkusen, in cui milita ormai da cinque anni, fino al giugno 2023. A svelarlo è stata la stessa società tedesca con una nota ufficiale.

🚨🇨🇱2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣🇨🇱🚨 Charles Aránguiz has extended his contract! pic.twitter.com/my1lGhyur0 — Bayer 04 Leverkusen (at 🏡) (@bayer04_en) May 1, 2020

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Nainggolan per battere la Juve | I dettagli

Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive