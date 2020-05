Coronavirus | Ripresa Serie A: la ‘posizione’ dell’Inter

Le ultime news di Serie A mettono in evidenza la posizione dell’Inter in merito alla ripresa o meno del massimo campionato italiano

La Lega Serie A è compatta in favore della ripartenza del massimo campionato. Anche l’Inter, quindi, è schierata per la ripresa del calcio giocato, in tal senso si è espresso ieri l’Ad interista Beppe Marotta nel Consiglio di Lega. Non a caso i nerazzurri, a differenza di altri (grandi) club, hanno già fatto rientrare in Italia, a Milano i propri giocatori stranieri così da essere pronti al ritorno agli allenamenti non appena ci sarà l’ok del Governo o della Regione come accaduto per il Napoli e i club dell’Emilia-Romagna.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, obiettivo Pogba | Offerto scambio shock

Inter per la ripresa della Serie A: ‘nodo’ protocollo

Come riporta ‘Sportmediaset’, il club targato Suning ritiene doveroso percorrere tutte le strade per poter tornare a giocare, nella tutela però della salute dei giocatori così come di tutto il proprio personale. Alla fine il nodo della questione sarà, anzi è il protocollo medico: necessaria la sua approvazione definitiva per garantire una effettiva e totale sicurezza. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, successore Handanovic | Nuovo candidato

Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive