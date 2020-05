Calciomercato Inter, Juventus respinta | C’è la firma coi nerazzurri

Calciomercato Inter: Marotta respinge l’assalto della Juve ottenendo la firma di uno dei migliori talenti italiani corteggiato anche da club stranieri

Marotta batte il suo ex ‘figlioccio’ Paratici e dunque la Juventus con la quale non si è certo lasciato nel migliore dei modi. L’Ad nerazzurro sconfigge i bianconeri ottenendo la firma di uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale ma anche internazionale, visto che sul ragazzo vi erano pure prestigiosi club stranieri. Non parliamo ovviamente di Chiesa, Tonali o di qualche altro per cui è in atto da tempo una accesa sfida tra l’Inter e la società presieduta da Andrea Agnelli, bensì di Lorenzo Pirola.

Calciomercato Inter, ‘blindato’ Pirola. I rumors sulla Juventus…

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il club targato Suning ha raggiunto un accordo totale con l’entourage del fresco maggiorenne per quanto riguarda il rinnovo del contratto fino al giugno 2025. In questo modo è stato respinto una volta per tutte il tentativo della Juventus e non solo di strappare il ragazzo ai nerazzurri sfruttando la scadenza prossima (giugno 2021) del suo contratto precedente.

Rumors sostengono che proprio l’acerrima rivale aveva proposto al centrale mancino classe 2002, già nel giro della prima squadra poiché molto stimato da Conte, un contratto importante per appunto indurlo a dire addio all’Inter. Pirola, però, ha preferito proseguire la sua avventura ad Appiano, considerando migliore il progetto interista.

