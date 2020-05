L’Inter ha già prevista la sua partenza e scelto il sostituto: l’attaccante potrebbe però restare in Serie A approdando in un’altra big. Ecco tutti i dettagli

L’Inter vuole Dries Mertens, anche se questo ormai non è più un mistero. Un mese e mezzo fa l’attaccante belga sembrava a un passo dal rinnovo col Napoli, per via dell’incontro a pranzo con De Laurentiis che per la stampa napoletana e non solo aveva rappresentato una svolta per appunto il prolungamento del matrimonio. Invece così non è stato e il classe ’87 di Leuven è rimasto grande occasione a costo zero. Che i nerazzurri, ma anche Chelsea e altri importanti club stranieri contano di sfruttare: Marotta e Conte fanno probabilmente un po’ affidamento su Romelu Lukaku, suo capitano nella Nazionale belga e grande amico per la definitiva vittoria sull’agguerrita concorrenza.

Calciomercato Inter, Mertens al posto di Sanchez. Dalla Spagna: il cileno resta in Italia

Per Mertens pronto un contratto biennale con opzione o direttamente un triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il 32enne è stato scelto da tempo dagli stessi Marotta e Conte per rimpiazzare Alexis Sanchez. Il cileno lascerà infatti i nerazzurri al termine della stagione, dato che è stato deciso di non confermarlo e quindi di lasciarlo tornare al Manchester United dal quale era giunto in prestito l’estate scorsa. L’attaccante, che resterà in quarantena fino a mercoledì, paga una stagione deludente complice il grave infortunio alla caviglia e il successivo intervento che lo hanno costretto a uno stop forzato di circa tre mesi. Non rientra nemmeno nei piani futuri dei ‘Red Devils’ allenati da Solskjaer: non a a caso, di concerto coi suoi agenti, la società inglese ha cominciato a cercargli una nuova sistemazione.

Secondo ‘Todofichajes’ il 31enne farà ritorno sicuramente in Serie A. Per il portale spagnolo la prossima destinazione sarà la Roma, a quanto pare già in trattativa con lo United per il prestito con eventuale diritto di acquisto. L’accordo totale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, coi giallorossi in trattativa pure con l’entourage di Sanchez per la riduzione o comunque ‘spalmatura’ del suo ricchissimo ingaggio.

