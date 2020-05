Conte gongola: Vidal, Kurzawa ed Emerson per ripartire in grande stile

Conte gongola: Vidal, Kurzawa ed Emerson per ripartire in grande stile

Antonio Conte gongola in vista della prossima stagione. Stando al ‘Corriere dello Sport’, la società nerazzurra avrebbe già in mano un tris di colpi da consegnare al tecnico per il prossimo campionato. I nomi in questione sono quelli di Arturo Vidal, Layvin Kurzawa ed Emerson Palmieri, tutti giocatori richiesti dal tecnico. Nel lungo tira e molla con il Barcellona sarà ceduto il cileno, pupillo del tecnico, mentre il terzino del Psg arriverebbe a costo zero. Decisamente più oneroso l’ingaggio dell’ex Roma, alternativa ad Alonso che però costa troppo (almeno per il momento).

