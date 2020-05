ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte

Proposto a Marotta un numero in ottica calciomercato Inter. Il tecnico Conte dà il suo ok all’arrivo del top player a prezzo di saldo.

La prossima sessione di calciomercato sarà caratterizzata da un lato da molti scambi di giocatori e dall’altro da prezzi al ribasso rispetto al periodo precedente all’emergenza coronavirus anche per quel che riguarda i top player. E così si verranno a creare molto occasioni che anche l’Inter proverà a sfruttare. In tale campo l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è un vero ‘mago’ come dimostra l’acquisto a gennaio di Eriksen per soli 20 milioni di euro dal Tottenham. Il prossimo colpo sul quale è al lavoro riguarda un altro fantasista: un numero 10 che già in passato fu vicino alla Serie A.

Calciomercato Inter, il Real Madrid propone James Rodriguez: le ultime di InterLive

Stiamo parlando di James Rodriguez. Secondo le indiscrezioni raccolte in Spagna da Interlive.it, infatti, il Real Madrid sta cercando di fare cassa cedendo alcuni dei suoi big che non rientrano nei piani di Zidane. L’obiettivo è quello di racimolare circa 200 milioni di euro per da l’assalto a Pogba e Haaland. Tra i cedibili c’è il trequartista colombiano, per il quale si sono rifatti avanti i ‘cugini’ dell’Atletico Madrid. I blancos, ovviamente, preferiscono cederlo all’estero e lo hanno offerto anche all’Inter: dall’iniziale valutazione di 45 milioni si è scesi a 35. Una cifra ritenuta ancora eccessiva da Marotta, che punta a scendere sotto i 30.

Intanto è già arrivato il via libera di Conte all’operazione. Il tecnico ridisegnerebbe l’Inter con un 3-4-2-1 che vedrebbe James Rodriguez ed Eriksen alle spalle di Lukaku in caso di cessione di Lautaro Martinez.

