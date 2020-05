Calciomercato Inter, top player a costo zero | Ci pensa Zanetti

Da Lautaro Martinez a un super big del calcio mondiale: ultime di calciomercato Inter con focus su un possibile grande colpo dei nerazzurri targato Javier Zanetti

Non sbagliamo nel dire che Javier Zanetti è stato decisivo per l’approdo all’Inter di Lautaro Martinez. L’ascendente del vice-presidente sui calciatori argentini, senza aver la presunzione di aver scoperto l’acqua calda, è fortissimo e potrebbe consentire ai nerazzurri di mettere le mani su altri talenti ‘albiceleste’. Per esempio su Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate ambito da mezza Europa: Ajax e Borussia Dortmund comprese, oltre che dai cugini del Milan. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, top player a zero ‘grazie’ a Zanetti

Non solo giovani ‘sbarbati’: grazie sempre all’ascendente dell’ex capitano, la dirigenza interista potrebbe realizzare anche un super colpo a parametro zero. Il nome è quello di Aguero, che un paio di giorni fa ha aperto all’addio al City nel giugno 2021, ovvero quando terminerà il suo contratto: “Non sto pensando oggi a cosa farò – le parole a ‘El Chiringuito Tv’ del 31enne di Buenos Aires – So che ogni giorno di più il mio contratto è vicino alla scadenza ma vedremo. Arriveranno delle offerte, ma ora voglio solo provare a vincere la Champions con il Manchester City: per me sarebbe incredibile. Non ho pensato a cosa farò dopo il 2021. Oggi mi sento bene e a mio agio qui, poi non escludo di tornare in Spagna o di andare altrove”, ha concluso ‘El Kun’.

L’Inter potrebbe prospettare ad Aguero una prestigiosa chiusura di carriera, garantendogli magari un contratto biennale con opzione o la possibilità – al termine – di volare in Cina, al Jiangsu del gruppo Suning con un ingaggio ancor più elevato.

