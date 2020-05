Capello: “Sono per la ripartenza del calcio, darebbe un po’ di allegria a tutti”

Inter, il tecnico Fabio Capello si è detto favorevole alla ripresa dei campionati e ha voluto dare la sua idea per poter concludere i tornei

INTER CAPELLO INTERVISTA/ L’allenatore Fabio Capello, ha voluto dare il suo parere sulla situazione del calcio in questo periodo di stop. Queste le sue parole, intervistato da Radio 1: “Sono per la ripartenza del calcio per tanti motivi”. Poi ha voluto spiegare questo suo pensiero: “Intanto ci sono 100mila addetti che lavorano attorno al calcio e questo è importante per tutta la gente che lavora. E poi anche psicologicamente darebbe un po’ di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Sarebbe molto importante, anche se ci sono tante problematiche“.

