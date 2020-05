Ultimatum Lautaro: cash e tre giocatori, Marotta non è convinto

L’Inter non ha nessuna intenzione di cedere facilmente Lautaro Martinez. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i catalani avrebbe rilanciato l’ennesima offerta così composta: 80 milioni più Semedo, Junior Firpo e Todibo, chiedendo a Marotta di dare una risposta verso la metà di maggio. L’Inter intende andare sino in fondo con la richiesta dei 111 milioni di euro, cifra ritenuta minima per poter trattare la sua cessione. Il giocatore, che ovviamente non ha rifiutato in maniera netta la proposta di giocare con Messi, attende l’evolversi della situazione. I catalani, però, non intendono aspettarlo all’infinito.

