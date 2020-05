Calciomercato Inter, Chiesa | Nuovo annuncio di Commisso

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le nuove dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sul futuro di Federico Chiesa

“Nessuno è certo di cosa succederà, sicuramente potremmo perdere un giocatore come Chiesa“. A ‘Viola Nation’ Rocco Commisso torna a parlare e soprattutto ad aprire alla cessione del figlio d’arte, sul quale come noto è in atto un duello tra la Juventus e l’Inter. “Ancora non si sa se vorrà andarsene – ha aggiunto il patron nonché presidente del club viola – Nel caso, però, servirebbe un’offerta congrua al suo valore. Ora comunque bisogna aspettare”.

In conclusione Commisso ha detto la sua sulla ripresa della Serie A: “Il campionato deve mettere la salute al primo posto, poi pensare a giocare senza però distruggere la prossima stagione. Noi vogliamo giocare, potremo tornare ad allenarci individualmente tra venerdì e sabato, ad allenarci insieme a partire dal 18 maggio per poi forse tornare in campo a giugno”.

