Kurzawa a costo zero: è il piano B se non arriva il big a sinistra

Layvin Kurzawa continua ad essere un nome spendibile per il mercato dell’Inter. In scadenza a giugno, dunque prelevabile a costo zero, il terzino francese ha bisogno di giocare con continuità per essere convocato in vista dell’Europeo. Classe 1992 del Psg, secondo ‘Le10Sport’ è conteso da molti club ma non dal Barcellona, la quale avrebbe deciso di lasciar perdere e di virare su altri obiettivi. Una buona notizia per l’Inter che dovrà fronteggiare una rivale in meno qualora servisse il piano B se non arriverà un big a sinistra.

