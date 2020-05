Affare Izzo, Marotta mescola le carte: spunta anche Pinamonti

Per arrivare ad Izzo, l’Inter potrebbe mettere sul piatto due giocatori. Da tempo si parla dell’inserimento di Gagliardini ma nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’Inter sarebbe propensa a mettere sul piatto anche un altro giocatore: Pinamonti. L’attaccante andrebbe in prestito per cercare di giocare con continuità. Attualmente al Genoa, non è riuscito a farsi valere come ci si aspettava, complici anche le difficoltà evidenziata dalla squadra ligure.

