Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere al Paris Saint-Germain. I francesi provano però ad ottenere uno sconto dall’Inter sul prezzo fissato per il riscatto

Il Paris Saint-Germain sembra essersi davvero deciso a riscattare Mauro Icardi. Come conferma stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, a causa non solo della crisi legata al coronavirus il club francese punta però ad ottenere uno sconto dall’Inter sui 70 milioni di euro fissati l’estate scorsa per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti argentino. La società targata Suning è rigida da questo punto di vista, ma la possibilità di disfarsi una volta per tutte del classe ’93 di Rosario potrebbe indurla alla fine ad accettare una cifra più bassa. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Icardi al Psg a titolo definitivo: ‘sconto’ con la contropartita

Per strappare uno sconto, la società dell’emiro potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica: a tal proposito si fa il nome di Julian Draxler, fantasista tedesco ai margini della squadra allenata da Tuchel e in scadenza contrattuale nel giugno 2021. Va tuttavia detto che l’ex Schalke difficilmente susciterebbe l’interesse di Conte. Per il tecnico interista potrebbe magari essere più utile il laterale mancino Bernat, considerato che a sinistra sono in uscita sia Asamoah che (forse) Biraghi. Lo spagnolo, pure lui in scadenza nel 2021, è stato peraltro a lungo nel mirino dell’Inter quando era al Valencia.

Tornando a Icardi, alcuni rumors ancora sostengono che dopo il riscatto il PSG possa poi venderlo alla Juventus nell’ambito di uno scambio. L’ipotesi non è remota, ma in tal caso il club transalpino dovrebbe corrispondere ai nerazzurri altri 10-15 milioni di euro.

