Eriksen: “Con tutto il tempo libero, non si poteva fare nulla”

Inter, il centrocampista Christian Eriksen ha spiegato come ha vissuto questi due mesi di ‘segregazione’ a causa del Coronavirus. Il giocatore non vede l’ora di ricominciare a giocare

INTER ERIKSEN DICHIARAZIONI/ Il calciatore dell’Inter Christian Eriksen, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Gli hanno domandato, come ha vissuto questi due mesi da ‘segregato’ a causa del Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non sapevo dove andare e a un certo punto ho pensato di dormire per 14 giorni sul divano di Lukaku o Young, miei compagni di squadra. Loro però hanno una famiglia e allora ho dovuto fare diversamente. Così mi sono accomodato nelle strutture del club, insieme a cinque membri dello staff e un cuoco che, come me, hanno preferito isolarsi così. È stato imbarazzante, perché io non parlo ancora bene italiano e non sapevo cosa si potesse fare o no. Pensavo di potermi fare una passeggiata e invece niente.

Con tutto il tempo libero che abbiamo avuto, non si poteva fare nulla. Non vedo l’ora di poter ricominciare a giocare“