Inter, bomba Lautaro | Niente Barcellona, pagano la clausola!

Il calciomercato Inter ruota intorno a Lautaro Martinez. Il Barcellona preme, il Real Madrid ci prova: ma c’è un club che paga la clausola.

L’estate non è ancora cominciata e nemmeno la sessione estiva di calciomercato, ma con le squadre che stanno riprendendo soltanto adesso ad allenarsi dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, a tenere banco sono sempre le trattative in entrata e in uscita. Il nome che tutti i giorni compare sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e stranieri, in chiave Inter, è quello di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, che i nerazzurri non avrebbero intenzione di cedere, è da tempo l’obiettivo principale del Barcellona, che sta cercando di inserire una serie di contropartite tecniche nell’affare per poter abbassare la quota cash da versare nelle casse del club meneghino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta batte la Juve: arriva il ‘milanista’

Calciomercato Inter, addio Lautaro: pronti a pagare la clausola

C’è ancora grande distanza tra Inter e Barcellona, con i catalani che temono la beffa degli eterni rivali del Real Madrid, parimenti interessati al ‘Toro’. Ma il vero pericolo per i blaugrana potrebbe arrivare dall’Inghilterra: secondo quanto riportato da ‘Sport’, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a rompere gli indugi e mettere sul piatto i 111 milioni di euro della clausola di rescissione per sbaragliare la concorrenza spagnola e strappare Lautaro Martinez ai nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incontro tra club: via allo scambio

A quel punto l’ultima parola spetterebbe allo stesso ex Racing Avellaneda che ad oggi non sembra troppo propenso ad accettare la destinazione Premier o il Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riscatto sicuro: arriva l’annuncio