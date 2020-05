Canovi: “Il Psg non riscatterà Icardi e se lo riscatterà lo terrà”

Inter, il noto agente Alessandro Canovi ha voluto dare un’opinione negativa sulla possibilità che possa esserci uno scambio che porterebbe Pjanic al Psg e Icardi alla Juventus

INTER CANOVI SU ICARDI/ Il noto agente Alessandro Canovi, è stato intervistato da Radio Bianconera per avere un parere sulle future mosse di mercato delle migliori squadre italiane ed europee. Gli hanno chiesto, se sarà possibile uno scambio Pjanic al Psg e Icardi alla Juventus e lui ha spiegato: “No, lo vedo complicato in questo momento. A quelle cifre, il Psg non riscatterà Icardi e lo si capisce anche dalle dichiarazioni fatte da Leonardo. Pensare che il Psg possa acquistarlo e girarlo alla Juve mi sembra impossibile, se lo prendono è per tenerlo. Siccome hanno in scadenza Cavani, secondo me Icardi lo tengono qualora fosse riscattato. Altrimenti, sarebbero costretti a tornare sul mercato e i prezzi sarebbero poco abbordabili.

Il Psg ha preventivato una perdita secca di introiti di 200 milioni di euro che anche per un club così ricco è una bella botta. Lo scambio, comunque, tenderei a escluderlo”.