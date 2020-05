Eriksen: il centrocampista non vede l’ora di tornare a calciare il pallone

Inter, il centrocampista Christian Eriksen ha voluto esternare tutta la sua astinenza dai campi di calcio e soprattutto dal pallone, in un messaggio sul suo profilo Instagram

INTER ERIKSEN INSTAGRAM/ Nel cartone animato per eccellenza sul calcio, Holly e Benji, spesso il pallone veniva considerato quasi alla pari del migliore amico, se non addirittura si ipotizzasse come quella sfera fosse una sorta di amore indissolubile, a cui i protagonisti non avrebbero mai potuto rinunciare. Vabbè è un cartone animato, ma in questa situazione sembrano essere anche tanti calciatori in carne ed ossa che, fermi da oltre due mesi e in crisi di astinenza dal loro oggetto preferito, non fanno che confermare questa ipotesi. Tra questi, sembra esserci anche il nuovo arrivato in casa nerazzurra Christian Eriksen. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista dell’Inter ha pubblicato una sua foto in maglia nerazzurra durante l’ultimo derby, vinto in rimonta dalla squadra di Antonio Conte per 4-2, con un messaggio molto chiaro: “A qualcun altro manca questo?”, naturalmente riferendosi al pallone.

Il giocatore, come molti suo colleghi, per non dire tutti, non vede l’ora di tornare a calcare i campi di gioco e a colpire il suo ‘grande amore’ per farlo finire in fondo alla rete.