Deadline Perisic: scatta il rinvio ma il riscatto non è a rischio

Emergono novità in merito alla situazione di Perisic. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il riscatto del croato non è a rischio ma ci saranno dei rinvii chiesti dal Bayern Monaco per l’emergenza coronavirus. Il termine scade il 15 maggio ma l’Inter ha concesso ai bavaresi la possibilità di un rinvio per il pagamento dei 20 milioni di euro. Stando al quotidiano, l’Inter non rischia la beffa perché i tedeschi vogliono tenerlo anche per la prossima stagione.

