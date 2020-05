Curva Nord: “Ora calcio va messo da parte” | Ripresa Serie A: c’è la data

Le ultime news Inter mettono in evidenza il comunicato ufficiale della Curva Nord nerazzurra e la nota della Serie A a proposito della data della ripresa del campionato

“No alla ripartenza del campionato, adesso chiediamo silenzio e rispetto”. Attraverso una nota ufficiale la Curva Nord si schiera contro la ripresa della Serie A. “E’ il momento del lutto e del silenzio. O almeno così dovrebbe essere. Milano piange i suoi morti. La Lombardia e l’Italia intera sono in ginocchio e la vita di tutti noi è segnata da un presente devastante e da un futuro incerto. Abbiamo fino ad ora reputato che lo strumento più forte in nostro possesso fosse quello di esporci attraverso un impegno sociale – mai prima come adesso – necessario. Campionato sì, campionato no. Stadi pieni, stadi vuoti. Chissenefrega. Non può essere una diatriba e nemmeno un qualcosa su cui riflettere”.

Curva Nord: “Il calcio va messo da parte”. La Serie A indica la data della ripresa

“Come si fa solo a pensare che possa ripartire il calcio quando ormai è assodato che per lungo tempo dovremmo rispettare tutti delle regole ove il contatto fisico non è previsto? – proseguono gli ultrà dell’Inter – (…) Quello che cerchiamo di dare ogni volta che la nostra Inter scende in campo ora però serve altrove. In maniera diversa, ma con uguale orgoglio e tenacia. Ora serve per aiutare chi ha davvero bisogno, per supportare chi lotta appeso ad un filo tra la vita e la morte. Il nostro tifo, le nostre grida d’Amore vanno a chi è in prima linea a difendere ogni singolo respiro degli ammalati. Il calcio va messo da parte”.

A proposito della ripresa del campionato, proprio in questi istanti la Lega Serie A, dopo l’assemblea, ha reso noto che “per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

