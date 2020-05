Ritorno di fiamma per Zielinski: c’è da battere la concorrenza del Liverpool

L’Inter ci riprova con Zielinski. Il polacco del Napoli è uno degli obiettivi per la mediana nel caso non dovesse arrivare qualche big dalla Catalogna. Il polacco è stato accostato ai nerazzurri tempo fa nell’ambito di una possibile operazione con Sensi. L’ex Udinese attualmente sta discutendo il rinnovo del contratto ma una sua cessione non è assolutamente da scartare. Il Napoli lo valuta circa 60 milioni di euro, cifra decisamente più accessibile per il Liverpool, altra grande pretendente. Per ottenerlo, l’Inter potrebbe mettere sul piatto qualche giocatore ma l’intenzione del Napoli è chiara: tenerlo o monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

