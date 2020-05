Assalto a Corona: 30 milioni richiesti dal Porto

Continuano le indiscrezioni in merito all’accostamento Inter-Corona. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter vuole andare sino in fondo sul giocatore del Porto, obiettivo di Marotta e Conte per la prossima stagione. L’esterno classe ’93 vanta una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, cifra importante che l’Inter sta attentamente valutando. Per Conte rappresenta un potenziale da sfruttare poiché la sua duttilità (può giocare sia a destra sia a sinistra) può risultare fondamentale per il gioco del tecnico.

