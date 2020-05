Calciomercato Inter, affare a zero | Cerca casa a Milano

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’attacco. E’ sempre più vicino un colpo a parametro zero, indiscrezioni danno il giocatore in cerca di casa a Milano

L’Inter si avvicina sempre di più alla conclusione di un affare a parametro zero, di un ingaggio che rafforzerebbe senz’altro il reparto avanzato. Ricordiamo che nella prossima sessione di calciomercato, per quanto riguarda l’attacco, lasceranno sicuramente i nerazzurri Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito. Il cileno farà ritorno al Manchester United dopo la conclusione del prestito, il classe 2002 verrà mandato altrove a farsi le ossa anche se non si può escludere un suo inserimento nell’affare Tonali col Brescia. Il terzo a partire, poi, potrebbe essere Lautaro Martinez, come noto obiettivo del Barcellona.

Calciomercato Inter, Mertens ‘chiama’ Lukaku: le ultime

Il colpo a zero che starebbe per mettere a segno l’Inter è Dries Mertens. Arrivano nuove conferme sull’accordo di massima per un contratto biennale da 4,5/5 milioni di euro netti a stagione. Il club nerazzurro avrebbe ormai quasi tutta la concorrenza, compresa quella di un club cinese pronto a ricoprire d’oro il belga. L’ultimo ostacolo rappresentato dal Chelsea, in second’ordine dal Napoli che può ancora rilanciare sperando nel rinnovo del contratto come noto in scadenza a giugno. Stando a ‘Tuttosport’ il classe ’87 di Leuven sembra ben indirizzato verso Milano, tanto che avrebbe già chiesto al suo amico nonché capitano in Nazionale Romelu Lukaku un consiglio su dove cercar casa a Milano.

