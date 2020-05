Calciomercato Inter, contatti frequenti con Conte | Stipendio alla Lukaku

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul centrocampo nerazzurro con la richiesta del colpo che vorrebbe Antonio Conte

Nei piani dell’Inter c’è l’acquisto di un grande centrocampista. Beppe Marotta ‘sogna’ uno tra Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, Antonio Conte spinge invece per Arturo Vidal. A spuntarla potrebbe essere proprio il tecnico salentino. In Spagna sostengono che il classe ’87 di San Joaquin viaggi in direzione Milano nerazzurra, in Cile vanno anche oltre parlando di contatti frequenti tra l’ex Juve e l’allenatore interista. In sostanza Vidal ha scelto l’Inter come sua prossima tappa professionale, di più: è vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter, Vidal vuole un ingaggio top

Il club targato Suning preferirebbe portarsi a casa Vidal in un affare a parte a quello per Lautaro Martinez. In tal senso deve trovare un accordo col Barcellona, che a quanto pare continua a volere 20 milioni per il cartellino. Per la fumata bianca occorrerà poi accontentare il 33enne sul piano dell’ingaggio. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘La Cuarta’, Vidal pretende un ingaggio da 13 milioni di euro di dollari lordi, quanto più o meno percepiva al Bayern Monaco.

In euro circa quanto percepiscono attualmente Lukaku ed Eriksen, sugli 8 milioni di euro più bonus per arrivare ai 10 complessivi. Insomma uno stipendio importante per forse l’ultimo grande contratto della sua carriera.

