Serie A, arriva il si: tutte le date della ripresa

La Serie A potrebbe riprende il 13 giugno. L’Inter si sta radunando per riprendere gli allenamenti e prepararsi per un tour de force che dovrebbe completarsi ad agosto, coppe comprese. Per terminare la stagione, occorrerà giocare ogni 3 giorni, senza dubbio un calendario complicato ma affascinante se si riuscirà a completare senza conseguenze legate al coronavirus. Ora tutto è in mano alla Lega che dovrà disporre le giuste date per consentire a tutti di onorare al meglio il campionato. Sotto questo aspetto c’è da tenere in considerazione le date dei match che devono essere recuperate (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari) e che potrebbero essere giocate il prima possibile.

Queste le probabilissime date della ripresa del campionato:

27ª GIORNATA, 13/6

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

RECUPERI 25ª GIORNATA, 17/6

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

28ª GIORNATA, 21/6

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

29ª GIORNATA, 24/6

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

30ª GIORNATA, 28/6

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

SEMIFINALI DI RITORNO COPPA ITALIA, 1/7

Juventus-Milan

Napoli-Inter

31ª GIORNATA, 5/7

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

32ª GIORNATA, 8/7

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

33ª GIORNATA, 12/7

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

34ª GIORNATA, 15/7

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

35ª GIORNATA, 19/7

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

FINALE COPPA ITALIA, 22/7

36ª GIORNATA, 26/7

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio.

37ª GIORNATA, 29/7

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL.

38ª GIORNATA, 2/8

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina.

