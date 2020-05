Sostituto Lautaro: sfida a tre tra Mertens, Cavani e Werner

Il sostituto di Lautaro potrebbe essere svelato nelle prossime settimane. Ormai con più di un piede e mezzo a Barcellona, l’Inter deve decidere con chi sostituirlo in un casting di tre bomber. Stando al ‘Corriere dello Sport’ i nomi principali sono i due parametri zero Mertens e Cavani e il bomber del Lipsia Werner. L’attaccante tedesco costa 60 milioni di euro, mentre gli altri potrebbero essere presi a parametro zero anche se su Cavani incombe la spada di Damocle riguardante l’ingaggio (14 milioni annui).

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”